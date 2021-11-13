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مستوطن يطلق النار على مقدسي وآخرون يهاجمون مركبات فلسطينيين بنابلس

تاريخ النشر: 13/11/2021 - 23:35

مستوطن يطلق النار على مقدسي وآخرون يهاجمون مركبات فلسطينيين بنابلس
القدس المحتلة (توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصيب شاب مقدسي برصاص مستوطن، وآخران بالضرب، إثر اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في حي رأس العامود شرقي القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة مستوطنين من البؤرة الاستيطانية المقامة عنوة على أراضي المقدسيين قرب حي رأس العامود، اقتحمت الحي بحماية شرطة الاحتلال التي أغلقته واعتدت على المواطنين.

وأضافت أن مستوطنا أطلق النار صوب شاب مقدسي ما أدى لإصابته بجروح في يده، نقل إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة شابين آخرين بالضرب من قبل المستوطنين.

وهاجم مستوطنون، مساء السبت، مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب حاجز زعترة العسكري جنوبي نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز زعترة، مؤكدا انتشار المستوطنين بشكل مكثف في المنطقة وسط قيامهم بأعمال عربدة واستهداف المواطنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، من مفترق بيتا وصولا إلى مدخل اللبن الشرقية.

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#القدس المحتلة
#مستوطنون

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