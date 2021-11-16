مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يقمع طالبات اللبن الشرقية

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة عسكرية مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي قمعت طالبات مدرسة اللبن الشرقية.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى ونفذوا جولات استفزازية بساحات، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية بمحاذاة السور الشرقي من الأقصى، ومنهم من قائم بتأدية صلوات صامتة قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتشهد مدينة القدس عموما ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، إجراءات أمنية مشددة وتضييقات بحق السكان الفلسطينيين والزوار.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال هدم البيوت والاعتقالات والإبعاد والغرامات، لإبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

وبلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا الأقصى خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي 2227 مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى 9 مواطنين.

وفي بلدة اللبن الشرقية قضاء نابلس، أصيب عشرات الطالبات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مدرسة.

وأصيبت طالبة من المدرسة بعدة كدمات وجروح في الكتف بعد أن قام جندي من جيش الاحتلال بالاعتداء عليها بالضرب ببندقيته، جرى نقلها إلى مستشفى ياسر عرفات في سلفيت.

وأفادت مصادر من داخل المدرسة لـ"وفا"، بأن أكثر من 70 طالبة من المدرسة أصبن بالاختناق بعد أن أطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع تجاههن بكثافة، خلال محاولتهن الوصول إلى المدرسة الثانوية الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي.