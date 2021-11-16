  2. فلسطينيات
  3. أخبار

وفاة شخص متأثرا بإصابته بعيار ناريّ جنوبيّ طولكرم

تاريخ النشر: 16/11/2021 - 21:14

وفاة شخص متأثرا بإصابته بعيار ناريّ جنوبيّ طولكرم
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي شخص اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته قبل عدة أيام بعيار ناري في بلدة كفا جنوبيّ طولكرم، بحسب ما أعلنت الشرطة الفلسطينية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، لؤي ارزيقات في بيان صحافي، إنه بتاريخ الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وصل لمستشفى طولكرم مواطن يبلغ من العمر 66 عاما، مصابا بعيار ناري وتم تحويله لصعوبة حالته لمستشفى رفيديا بنابلس، حيث أعلن الأطباء مساء اليوم عن وفاته.

وذكر أن الشرطة والأجهزة الأمنية، تجري البحث والتحريات اللازمة من تاريخ الحادث لمعرفة مصدر الإصابة.

شهد يوم الأحد الماضي، أحداثَ عنف وجرائم في مناطق 48 والضفة الغربية والقدس المحتلّتين، أسفرت عن مقتل شابٍ وإصابة آخرين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة في الممتلكات. كما تمّ اعتقال أشخاص يُشتبه بتورّطهم في بعض الجرائم.

وتسبّبت أحداث العنف، بمقتل شاب، وإصابة 9 آخرين، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والخطيرة، في ما يعدّ مؤشرا يثير القلق إزاء الجرائم المرتَكبة، وبخاصّة في الضفة والقدس، اللتين ازدادت وتيرة ارتكاب الجرائم فيهما في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ينمّي المخاوف من أن تلحق معدّلات الجريمة فيهما -وإن تدريجيًّا- بمعدّل الجريمة في مناطق 48.

بودكاست عرب 48

#طولكرم
#وفاة مصاب بعيار ناري
#غصابة بعيار ناري
#بلدة كفا

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يقتحم منزل عائلة الأسير محمد العارضة
جيش الاحتلال يقتحم منزل عائلة الأسير محمد العارضة

2021-11-16

وحدة "المستعربين" تختطف 3 شبان من مفرق بيتا
وحدة "المستعربين" تختطف 3 شبان من مفرق بيتا

2021-11-16

تمديد اعتقال الأسير المهندس محمد الحلبي من غزة
تمديد اعتقال الأسير المهندس محمد الحلبي من غزة

2021-11-16

الأكثر قراءة

عنف... من بئر السّبع حتّى برطعة

عنف... من بئر السّبع حتّى برطعة

2021-11-15
الحبس المؤبد لقاتل ابنته من الرملة

الحبس المؤبد لقاتل ابنته من الرملة

2021-11-15
تقرير: خلافات أميركية – إسرائيلية تهدد العلاقات بينهما

تقرير: خلافات أميركية – إسرائيلية تهدد العلاقات بينهما

2021-11-15
رئيس بلدية بئر السبع: الشجار بالمستشفى

رئيس بلدية بئر السبع: الشجار بالمستشفى "إرهاب مدني"

2021-11-15
اعتقال الزوجين الإسرائيليين في إسطنبول: الصورة بالنسبة لتل أبيب مشوشة

اعتقال الزوجين الإسرائيليين في إسطنبول: الصورة بالنسبة لتل أبيب مشوشة

2021-11-15