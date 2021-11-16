وفاة شخص متأثرا بإصابته بعيار ناريّ جنوبيّ طولكرم

توفي شخص اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته قبل عدة أيام بعيار ناري في بلدة كفا جنوبيّ طولكرم، بحسب ما أعلنت الشرطة الفلسطينية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، لؤي ارزيقات في بيان صحافي، إنه بتاريخ الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وصل لمستشفى طولكرم مواطن يبلغ من العمر 66 عاما، مصابا بعيار ناري وتم تحويله لصعوبة حالته لمستشفى رفيديا بنابلس، حيث أعلن الأطباء مساء اليوم عن وفاته.

وذكر أن الشرطة والأجهزة الأمنية، تجري البحث والتحريات اللازمة من تاريخ الحادث لمعرفة مصدر الإصابة.

شهد يوم الأحد الماضي، أحداثَ عنف وجرائم في مناطق 48 والضفة الغربية والقدس المحتلّتين، أسفرت عن مقتل شابٍ وإصابة آخرين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة في الممتلكات. كما تمّ اعتقال أشخاص يُشتبه بتورّطهم في بعض الجرائم.

وتسبّبت أحداث العنف، بمقتل شاب، وإصابة 9 آخرين، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والخطيرة، في ما يعدّ مؤشرا يثير القلق إزاء الجرائم المرتَكبة، وبخاصّة في الضفة والقدس، اللتين ازدادت وتيرة ارتكاب الجرائم فيهما في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ينمّي المخاوف من أن تلحق معدّلات الجريمة فيهما -وإن تدريجيًّا- بمعدّل الجريمة في مناطق 48.