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مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يفكك 7 منشآت بالقدس

تاريخ النشر: 17/11/2021 - 11:11

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يفكك 7 منشآت بالقدس
الاحتلال صعد من الهدم بالقدس والضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قامت بتفكيك مسكنين و5 منشآت زراعية في تجمع "السعيدي" قرب بلدة الزعيم شرق القدس.

وقال مدير بلدية الزعيم محمد أبو زياد، إن قوات الاحتلال فككت مسكنين مساحتهما 120 مترا مربعا، و5 بركسات تستخدم في تربية الأغنام تعود ملكيتها للأشقاء إبراهيم، وعلي، وكايد، ومحمد، وعيسى سعيدي، بعد أن حاصرت المنطقة ومنعت المواطنين من وصول المكان.

وفي القدس المحتلة، أفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل مغادرة الساحات من جهة باب السلسلة.

وتواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل، عقب اقتحامات المستوطنين واحتجاز هويات بعض المواطنين عند بواباته الخارجية والتدقيق فيها.

وتشهد مدينة القدس عموما ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، إجراءات أمنية مشددة وتضييقات بحق السكان الفلسطينيين والزوار.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال هدم البيوت والاعتقالات والإبعاد والغرامات، لإبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

بودكاست عرب 48

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