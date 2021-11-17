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13 معتقلا بالضفة والاحتلال يواصل الاعتداء على طلبة اللبن الشرقية

تاريخ النشر: 17/11/2021 - 09:11

13 معتقلا بالضفة والاحتلال يواصل الاعتداء على طلبة اللبن الشرقية
الاعتداء على طلبة اللبن الشرقية لليوم الثاني (وفا- إرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما أعتدى جنود الاحتلال على طلبة مدرسة اللبن الشرقية قضاء نابلس ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء قنابل الغاز.

وأفاد نادي الأسير بشن الاحتلال مداهمة بالضفة تخللها اعتقال 13 مواطنا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال مصطفى عودة من طولكرم وأنس الأسطة وحسن فراس أبو الحسن من نابلس، كما اعتقلت يوسف الطاهر ورابح فشافشة من جنين، ونمر يونس من قرية سنيريا قضاء قلقيلية.

ومن محافظة رام الله، اعتقل جيش الاحتلال يمان خالد، وبراء رياض، وجهاد باسم وياسين أبو سمعة من بلعين.

واعتقل الاحتلال محمود موسى صبيح ومحمود أبو تركي وعز الدين جبر عودة من بلدة دير سامت، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما. وجرى اعتقال أحمد أبو الرومي من القدس.

وشهدت مدينة الخليل قيام بعض الشبان بتحطيم كاميرات مراقبة للاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي بمدينة دورا جنوب الخليل.

وفي محافظة نابلس، أصيب صباح اليوم الأربعاء، عشرات الطلبة من مدرسة اللبن الشرقية الثانوية، بعد أن هاجمهم جنود الاحتلال بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

واقتحم جنود الاحتلال القرية بعد أن لاحقوا الطلبة بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة بعضهم وإعاقة انتظام اليوم الدراسي، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

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#الضفة الغربية
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#الاحتلال
#اللبن الشرقية
#طلبة المدارس

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