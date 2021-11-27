الصحة الفلسطينية: 3 وفيات بكورونا واستعدادات لمواجهة "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا، و125 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل تسجيل 149 حالة تعافٍ؛ فيما تعتزم السلطات الصحية، اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة المتحورة الجديدة "أوميكرون".

وأكدت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، بينما لم تسجل وفيات جديدة في محافظات الضفة.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل - 14، طولكرم - 8، جنين - 10، بيت لحم - 24، سلفيت - حالة واحدة، ضواحي القدس - حالة واحدة، رام الله والبيرة - 10، نابلس - حالة واحدة، قطاع غزة - 56.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة شخصت بعد إجراء 1,976 فحصا.

وأشارت المعطيات الرسمية إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 72 مصابا، بينهم 11 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن حملة التطعيم بالفيروس المضاد للفيروس، أوضحت أن العدد الكلي للجرعات التي تلقاها المواطنين، بلغ 2,845,609 جرعة، من بينها 2,055,945 في الضفة، و789,664 في قطاع غزة.

تشديد الإجراءات على المعابر والحدود لمواجهة متحور "أوميكرون"

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، اليوم، إن الوزارة ستوعز بتشديد الإجراءات على المعابر والحدود في إطار تفشي متحورة كورونا الجديدة "أوميكرون"، عبر أخذ التدابير اللازمة، وإجراء الفحوصات للقادمين، لرصد الحالات.

وأوضح الشخرة أن خطر المتحورة الجديدة يكمن في سرعة انتشاره، ونوع الإصابة به، حيث ينتشر بشكل أوسع من المتحورات السابقة بقدر 500 مرة، وقد يتعرض المصاب به لأعراض غاية في الصعوبة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها، قال الشخرة: نحن في فلسطين على أهبة الاستعداد دائما للقيام بالإجراءات اللازمة، حيث حدّدنا المناطق التي يتوجه إليها السيّاح، خاصة بيت لحم، وأريحا، وسنقوم بعمل الفحوصات سواء للفنادق، أو من يعمل فيها، وكافة المحال التي يرتادونها، وذلك من أجل الحد من تفشي الفيروس.

وعن إمكانية تشديد الإجراءات، أوضح الشخرة "لا يوجد تسجيل لأي حالات بهذه المتحورة في فلسطين حتى اللحظة، وفق المعطيات المتوفرة لدينا، وستقوم وزيرة الصحة، الكيلة، بدعوة لجنة الوبائيات للعمل على توصيات جديدة إذا ما كان هناك ضرورة لذلك، وأية توصيات يتم اتخاذها، سيتم رفعها إلى رئيس الوزراء".

ودعا الشخرة المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بضرورة الذهاب إلى مراكز التطعيم لأخذ الجرعات، وضرورة أن يتوجه كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي الجرعة الثالثة في أماكن تواجدهم.

وأضاف أن الأجهزة الخاصة بالفيروس متوفرة لدينا، لكن المادة التي تحدّد الطفرة الجديدة سيتم توفيرها خلال اليومين القادمين.