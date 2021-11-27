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مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في الأقصى

تاريخ النشر: 27/11/2021 - 11:58

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في الأقصى
من الاقتحامات، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أدى عشرات المستوطنين، اليوم السبت، صلوات تلمودية بساحة الإمام الغزالي أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا").

ونقلت الوكالة عن شهود عيان، قولهم إنه نحو 25 مستوطنا تجمعوا في ساحة الغزالي، وقاموا باستفزاز الأهالي، وأدوا طقوسا تلمودية أمام باب الأسباط، فيما رد المصلون عليهم بالتكبيرات من داخل الأقصى.

يذكر أن لجنة التربية والتعليم في الكنيست، أوصت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، بإدراج المسجد الأقصى ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية، ودمج مواد تعليمية في البرنامج التعليمي لدروس التاريخ، وذلك لأول مرة منذ احتلال القدس في العام 1967.

يأتي ذلك في مسعى لفرض واقع جديد على الأقصى، ومن أجل تمرير سياسة الاقتحامات الذي يريد الاحتلال فرضها بأعدادٍ كبيرة من خلال دمج المدارس بها. وقالت اللجنة في مجمل توصياتها إن "تاريخ جبل الهيكل (الحرم القدسي) وأهميته في الثقافة والتاريخ اليهودي لم يتم دراستهما بشكل صحيح".

ودعت وزارة التربية والتعليم إلى "إدخال موضوع جبل الهيكل والهيكل في الامتحانات وشهادة الثانوية البجروت، والتشديد على تدريس تراث الهيكل في المدارس، وتشجيع وزيادة الزيارات الطلابية والرحلات المدرسية".

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#صلوات تلمودية
#المسجد الأقصى
#اقتحامات المستوطنين

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