عباس يبحث مع أمير قطر تحديات القضية الفلسطينية

بحث رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مقر الديوان الأميري في الدوحة آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات إسرائيلية متواصلة والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما بحث رئيس السلطة الفلسطينية مع أمير قطر، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى دولة قطر منير غنام.

ووصل عباس، أمس الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم.

واجتمع عباس، مساء أمس، مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في العاصمة القطرية الدوحة.

وأطلع عباس الرئيس اللبناني على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

يذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يفتتح مساء اليوم الثلاثاء، بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 16 منتخبا عربيا من قارتي آسيا وأفريقيا، وبحضور زعماء ومسؤولين من دول مختلفة.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة توافد عدد من الزعماء وقادة الدول العربية، وكان أول الواصلين العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، على رأس وفد كبير، كما وصل لاحقا الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.