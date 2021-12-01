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اعتقال فلسطيني بزعم حيازته سكينا عند حاجز الجيب

تاريخ النشر: 01/12/2021 - 07:51

اعتقال فلسطيني بزعم حيازته سكينا عند حاجز الجيب
حاجز الجيب قرب القدس صباح اليوم (شرطة الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، فلسطينيا، في حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة، وذلك بزعم حيازته سكينا ومحاولة تنفيذ عملية طعن.

وأوضحت شرطة الاحتلال أن الحديث يدور عن فلسطيني (43 عاما) من سكان بلدة الجديرة الواقعة شمالي القدس.

ووردت أنباء أولية عممتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن محاولة تنفيذ عملية طعن في حاجز الجيب، حيث أتضح لاحقا بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا عند الحاجز، وزعمت أنه كان بحوزته سكينا.

ووفقا لبيان شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فإن عناصر مما يسمى "حرس الحدود"، قاموا باعتقال شاب فلسطيني اقترب بسيارته من حاجز الجيب القريب من مستوطنة "غفعات زئيف"، حيث كان بحوزته سكينا.

وأضاف بيان شرطة الاحتلال، أن عناصر الشرطة الذين لاحظوا بوجود السكين مع السائق، قاموا بتصويب أسلحتهم صوبه، حيث قام بإلقاء السكين، ومن ثم قام عناصر الشرطة باعتقاله وتحويله إلى الأجهزة الأمنية للتحقيق.

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#القدس
#حاجز الجيب
#جفعات زئيف
#عملية طعن
#الاحتلال
#حرس الحدود

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