إثر التوتر بين الحركات الطلابية: إلغاء التعليم الوجاهي في بير زيت السبت

قرّرت جامعة بير زيت، مساء الجمعة، تعطيل الدراسة وجاهيًا، السبت، ليكون التعليم عن بعد، وعدم عقد أيّة نشاطات للطلبة داخل الحرم الجامعي.

وأسفت الجامعة "للإشكاليات التي تمت معايشتها بين مجموعة من الطلبة خارج الجامعة"، واستنكرت "اللجوء إلى العنف والتراشق على صفحات التواصل الاجتماعي"، ودعت "إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين، وإلى احترام التنوع والحق في التعبير دون تهجم أو إساءة".

وأكّدت الجامعة بأن التجاوزات "سيتم التعامل معها بما يتطلبه الأمر من جدية ومسؤولية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطلبة والعملية التعليمية داخل الحرم الجامعة".

ودعت الجامعة "أسرتها بكافة مكوناتها إلى التكاتف من أجل المحافظة على صرحنا الأكاديمي والوطني، في مواجهة التحديات والصعوبات الناجمة عن تعقيدات الوضع العام، وذلك كجزء من سعينا لجعل جامعتنا نموذجًا لوطننا فلسطين التي نريد".

وأصدرت الحراكات الطلابية في الجامعة باستثناء شبيبة "فتح"، الجمعة، بيانا ضد ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي اقتحمت مساكن الطلبة في الجامعة.

وأكدت الكتل الطلابية "على موقفها الموحد برفض أي اعتداء أو ملاحقة أو اعتقال سياسي بحق طلبة جامعة بيرزيت وحركتها الطلابية"، وأشارت إلى أنها "تنظر ببالغ الخطورة لما يتعرض له طلاب الكتلة الإسلامية من ملاحقة واعتقال واقتحام لسكنات الطلبة ومصادرة الرايات".

كما شدّدت على استيائها مما "يتعرض له الطلبة في كتلة اتحاد الطلبة التقدمية من ملاحقة ومحاولات قمع واعتقال؛ على خلفية نشاطهم الطلابي ودورهم في خدمة الطلبة".