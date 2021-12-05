بن غفير يقتحم الأقصى وعائلة الرجبي تهدم منزلها قسرا

اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين بينهم عضو الكنيست ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، وذلك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي أجبرت عائلة الرجبي من بيت حنينا على هدم منزلها قسرا.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم خلال الاقتحام، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد وقبالة قبة الصخة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

بن غفير يقتحم الأقصى وعائلة الرجبي تهدم منزلها قسراhttps://t.co/eUVRYE74Yh pic.twitter.com/N6VE0RHMDf — موقع عرب 48 (@arab48website) December 5, 2021

وتواصل شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند بواباته الخارجية.

وتشهد مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، إجراءات أمنية مشددة وتضييقات بحق السكان الفلسطينيين والزوار.

كما يمارس التضييق على المقدسيين من خلال هدم البيوت والاعتقالات والإبعاد والغرامات، لإبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

إلى ذلك، بات 5 أفراد مقدسيين من عائلة الرجبي بلا مأوى، بعد أن أُجبروا، أمس السبت، على هدم منزلهم قسرا، في بيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص.

وأمام ركام منزله، يقف معاذ الرجبي يتقطع قلبه على ذكريات كانت هنا وعلى حلمه في العيش باستقرار، يحمل بيده ورقة سلمته إياها سلطات الاحتلال لدفع مبالغ باهظة في حال رفض الهدم.

وقال الرجبي "سكنت هنا قبل 45 يوما، اقترضت الأموال حتى أستطيع البناء.. وفي 24 من الشهر الماضي أرسلوا لي ورقة الإخطار الأولى، ومن ثم قرار هدم قسري وإلا ستقوم آلياتهم بالهدم مقابل مبالغ طائلة".

وتابع "لقد هدمت منزلي قسرا، ولكن سأعاود البناء مرةً أخرى، كلما هدموا سأُعيد البناء، فأنا لا أستطيع دفع إيجار المنزل شهريا".

ورث الرجبي هذه الأرض من والده، واستقرض الأموال حتى يعيش هو وزوجته وأطفاله بأمان في منزله بمساحة 55 مترا، حيث أجبرته سلطات الاحتلال هدمه ذاتيا.