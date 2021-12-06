حاجز جبارة: استشهاد فلسطيني بعد دهسه عنصرَ أمنٍ إسرائيليًا

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم، الإثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعدما دهس أحد عناصره قرب حاجز جبارة بين طولكرم والطيبة في المثلث.

وأقرّت وفاة الفلسطيني على الفور، بينما ذكرت مصادر طبية إسرائيلية أن عنصر أمن الاحتلال أصيب بجراح خطيرة، وأنه نقل إلى مشفى "تل هشومير" لتلقيّ العلاج، وأنّ إصابته تتركز في الأطراف والصدر والرأس، لكن وضعه مستقرّ.

وذكرت مصادر أولية أن الشهيد استقرّ سيارة من نوع "كايا"، تحمل لوحة أرقام فلسطينية، ودخل بها مسرعًا إلى الحاجز ودهس العنصر الإسرائيلي.

ولم يعرف اسم الشاب بعد.