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كورونا في الضفة وغزة: 5 حالات وفاة و402 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 06/12/2021 - 14:46

كورونا في الضفة وغزة: 5 حالات وفاة و402 إصابة جديدة
حملة تطعيم ضد كورونا في الخليل (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة 5 حالات وفاة و402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 191 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وجرى تسجيل حالة وفاة في قطاع غزة و4 حالات في الخليل.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 18، الخليل 103، بيت لحم 53، نابلس 23، سلفيت 3، جنين 13، رام الله والبيرة 32، طولكرم 4، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2 وقطاع غزة 151".

وأضافت الكيلة أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 3، الخليل 13، بيت لحم 21، نابلس 10، جنين 13، رام الله والبيرة 24، طولكرم 3، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 1 وقطاع غزة 100".

وبينت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 84 مريضا، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن 1,454,935 مواطنا تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تلقى 141,437 مواطنا ثلاث جرعات من اللقاح في فلسطين.

وفي سياق متصل، كشفت نتائجُ فحصِ 130 عيّنة أُخذت عشوائيا في الضفة الغربية المحتلة، أنها لا تحمل "أوميكرون" المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، ومسؤول ملف "كورونا"، كمال الشخرة.

وأضاف الشخرة أن هذه الفحوصات أكدت أن الضفة ما تزال خالية من المتحورة الجديدة، موضحا أن العينات قد تم أخذها بطريقة عشوائية من مصابين بكورونا من محافظات بيت لحم، والقدس، ورام الله، وأريحا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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#الضفة
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