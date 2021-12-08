عبّاس يلتقي سعيّد في تونس

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأربعاء، إنه "سيكون لها (السلطة الفلسطينية) خيارات وإجراءات في وقت قريب، إذا استمرت سلطات الاحتلال في طغيانها وممارساتها العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التونسي، قيس سعيّد بقصر قرطاج.

وأضاف عباس: "خلال شهر من الآن سينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير لاتخاذ قرارات تفيد شعبنا".

وتابع: "لم يعد لدينا طاقة للانتظار والتحمل إطلاقا، وما سنتخذه من قرارات سيكون في إطار الشرعية الدولية".

وأضاف عباس: "لن نقبل ببقاء الاحتلال والأبارتهايد (نظام الفصل العنصري) الإسرائيلي، لأرضنا وشعبنا، ولن نقبل بالاعتداءات على هوية أهل القدس".

وذكر عباس أنه "من ناحية أخرى نمد أيدينا للسلام وفق الشرعية الدولية التي قبلنا بها وهم (إسرائيل) لم يقبلوا بها"

خلال المؤتمر الصحافي للرئيسين (الأناضول)

وعن الشأن الداخلي، قال عباس: "سنواصل العمل من أجل توحيد أرضنا وشعبنا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون جميع القوى المشاركة فيها معترفة بالشرعية الدولية".

وعبّر عباس عن أمله في أن "تقوم الجزائر وتونس بمساع حميدة من أجل الوحدة الوطنية (الفلسطينية)، لأنه آن الأوان أن ينتهي هذا الانقسام البغيض الذي يضر بشعبنا وقضيتنا"، في إشارة إلى الخلاف مع حركة حماس.

وبدأ عباس، الثلاثاء، زيارة لتونس لم يعلن عن مدتها، وتأتي عقب زيارة إلى الجزائر التقى خلالها نظيره عبد المجيد تبون، حيث أطلعه على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وآخر التطورات السياسية. كما كان تبون، قد أعلن الإثنين، خلال حديثه في مؤتمر صحافي، عقب استقباله عباس في مقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر "قريب" جامع للفصائل الفلسطينية، دون تحديد موعده.

بدوره، قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع عباس، إن "الحركة الصهيونية حاولت أن تُخرج الحق الفلسطيني من دائرة اهتمام المواطن، لكنها فشلت، لأن هذا الحق في وجدان كل حر في الوطن العربي وفي العالم".

(الأناضول)

وحول الخلافات الفلسطينية الداخلية، قال سعيّد: "أتمنى وحدة الصف الفلسطيني، لأن انقسامه يؤدي إلى إضعاف العمل من أجل تحرير فلسطين".

وتابع: "أنا على يقين أن الوحدة بين كل فصائل المقاومة من منظمة التحرير الفلسطينية، هي التي تمهد الطريق لتحرير فلسطين، دون أي تدخل في القرار الفلسطيني المستقل، ودون وصاية عليه".

كما استقبل عباس في مقر إقامته بالعاصمة تونس، مساء الأربعاء، رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن.

وأطلع عباس، رئيسة الحكومة التونسية، على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وممارسات الاحتلال التي تقوض فرص السلام وحل الدولتين.

وبحث الرئيس مع بودن، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في جميع المجالات، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بما يعزز الشراكة بينهما.

وافتتح عباس، وسعيد، الأربعاء، مبنى سفارة فلسطين الجديد لدى تونس.

عباس وسعيّد خلال افتتاح المبنى الجديد للسفارة (وفا)

وقام الرئيسان عباس وسعيد بجولة في أرجاء مقرّ السفارة الجديد. وحضر الافتتاح الوفد المرافق لعباس، وعدد من المسؤولين التونسيين.