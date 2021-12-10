اعتداءات لمستوطنين مسلحين في الشيخ جراح واعتقالات في رام الله

أقدم مستوطنون مساء أمس، الخميس، على اقتحام حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة والاعتداء على ممتلكات المواطنين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وحسب المعلومات الواردة، فإن مجموعة من المستوطنين المسلحين حطموا زجاج 5 مركبات في الحي قرب مركز "الحياة الطبي" عند مدخل الشيخ جراح الغربي.

تأتي هذه الاعتداءات بعدما اقتحمت مجموعة من المستوطنين مساء، الأربعاء، الحي هاتفين "الموت للعرب"، ضمن مسيرة تحريضية على المقدسيين دعت إليها جمعيات يمينية متطرفة.

وشهدت الآونة الأخيرة تصعيدا في اعتداءات المستوطنين على المقدسيين وممتلكاتهم، إضافة إلى اقتحامات المسجد الأقصى بشكل شبه يومي.

إلى ذلك، تصاعد إرهاب المستوطنين على طرق ومفترقات الضفة الغربية والتي استهدفت مركبات المواطنين في مختلف مناطق الضفة.

وفي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين وجميعهم أسرى محررون، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وجاء في التفاصيل أن المعتقلين هم ساجي عابد، براء عبد الصمد، فلاح ندى من حي الجنان بالبيرة، ماهر القاضي وسامي حسين من بلدة بيتونيا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة نعلين غرب رام الله، وسلمت عددا من المواطنين بلاغا لمراجعة مخابراتها وسط اندلاع مواجهات في البلدة؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.