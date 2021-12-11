حماس تستنكر "حملة التضليل الإعلامي" في انفجار مخيم "برج الشمالي"

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، السبت، ما وصفته بحالة "التضليل الإعلامي" الذي رافق الحريق الذي اندلع في مخيم "برج الشمالي" قرب مدينة صور، مساء أمس، الجمعة، مؤكدة أن الحريق وقع في مخزن للمستلزمات الصحية.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها "حول الحادث الذي حصل في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان"، إنه "بعد الوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لشهود العيان، ومَن كانوا يوجدون بالقرب من الحادث، تبيّن لنا أنه ناتج عن تماس كهربائي".

وأضافت أن الحادث وقع "في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا، وكمية من المنظّفات والمطهّرات والمواد الأولية المخصّصة لمكافحة وباء كورونا، والتي كانت مخصّصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية، وقد ألحقت النيران الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة".

وقالت الحركة إنها "تحيِّي حالة الوعي والمسؤولية التي أظهرها المجتمع الفلسطيني في لبنان بتضامنه وتلاحمه، وتحيّي كذلك صمود وشهامة أهلنا في مخيم البرج الشمالي، وتكبر فيهم حسّ المسؤولية، وحسن التصرّف في التعامل مع الحدث".

واستنكرت الحركة "حملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحدث، وتؤكّد أن ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ومقتل عشرات القتلى، ما هو إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة، كما نؤكد أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث".

وشددت الحركة على "تقديرها لجميع المؤسسات الصحية والإسعاف والدفاع المدني التي سارعت إلى التعامل مع الحريق، والجهود الطيبة التي بذلها المجتمع اللبناني المجاور، والتسهيلات التي قدموها للتعامل مع الحدث".

ومساء أمس، الجمعة، أعلن مسؤول بالدفاع المدني اللبناني، السيطرة على الحريق الذي اندلع في "برج الشمالي"، جنوبي البلاد، وأعقبه وقوع انفجار ما أسفر عن إصابات.

وأفادت وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية "سقوط قتلى وجرحى (دون تحديد العدد) جراء انفجار ذخيرة في أحد مراكز حركة حماس"، في مخيم "برج الشمالي".

وقال المفوض في الدفاع المدني، موسى شعلان، لوكالة "الأناضول" إن عدة انفجارات أخرى دوّت في المكان ذاته داخل المخيم، تزامنت واشتعال النيران.

ولفت شعلان إلى أن عناصر الدفاع المدني ورجال الإطفاء عملوا فورًا على إخلاء السكان من الأبنية المجاورة لمكان اندلاع الحريق الذي اندلع قبيل وبعد الانفجار.

ولم يتمكن شعلان من تأكيد وقوع قتلى، لكنه لفت إلى أن معظم الإصابات التي تم إسعافها من المكان وعددها 12 ناجمة عن حالات اختناق، إضافة الى إصابة أحد المسعفين خلال عمليات إخماد النيران.

وكان شهود تحدثوا عن اندلاع حريق قبيل وقوع الانفجار، ولاحقًا فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيًا مشددا في محيط المخيم.

ويعيش في مخيم "برج الشمالي" نحو 20 ألف لاجئ وهو واحد من بين 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان البالغ عددهم 200 ألف وفق الأمم المتحدة.