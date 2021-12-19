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الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 20 دونما شماليّ الضفة

تاريخ النشر: 19/12/2021 - 22:53

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 20 دونما شماليّ الضفة
قرب أراضي سلفيت (توضيحية- أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، الأحد، بالاستيلاء على 20 دونما، من أراضٍ خاصة، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت محافظة سلفيت في بيان صحافي، إن "الأراضي الخاصة التي أخطر الاحتلال بالاستيلاء عليها تقع في منطقة خلة حسان شمال بلدة بديا غربي سلفيت".

وأشارت إلى أن القرار الإسرائيلي جاء "بحجة أن تلك الأراضي أملاك دولة (إسرائيل)".

وأدان محافظ سلفيت، عبد الله كميل في البيان، "ممارسات الاحتلال في منطقة خلة حسان، المتمثلة بإخطارات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وتدمير سبل العيش الفلسطينية".

ودعا أبناء محافظة سلفيت إلى تعزيز وجودهم الدائم على أراضيهم والوقوف ضد الهجمة المسعورة من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين.

وطالب كميل المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها، مشددا على أن "صمت العالم يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".

في سياق متصل، أفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حسن بريجة، بأن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت منزلا في قرية واد فوكين غربي بيت لحم، جنوبي الضفة، بوقف العمل". وأضاف بريجة أن الأخطار بدعوى البناء بدون ترخيص، في المنطقة المصنفة "ج".

ومنذ بداية العام الجاري حتى منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، هدم أو صادر جيش الاحتلال 768 مبنى فلسطينيا في المنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفق تقرير لمنسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

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#الاحتلال الإسرائيلي
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#بديا
#الضفة الغربية المحتلة

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