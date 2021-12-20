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الاحتلال يُخطر عائلة فلسطينية بإخلاء منزليها في "الشيخ جراح"

تاريخ النشر: 20/12/2021 - 20:03

الاحتلال يُخطر عائلة فلسطينية بإخلاء منزليها في "الشيخ جراح"
عائلة سالم ترفض إخلاء منزلها في "الشيخ جراح"، توضيحية (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عائلة فلسطينية بإخلاء منزليها في حيّ الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة، للاستيلاء على قطعة أرض تملكها العائلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ("وفا") بأن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، سلمت عائلة صالحية الفلسطينية في الشيخ جراح، إخطارًا خطيًا بإخلاء منزلين تملكهما والاستيلاء على قطعة أرض تملكها العائلة أيضًا.

وذكرت الوكالة أن هذه هي المرة الثانية التي يتسلم بها محمود صالحية قرار إخلاء لقطعة الأرض من بلدية الاحتلال، خلال أربعة أشهر.

وأضافت أن "إسرائيل أمهلت العائلة الفلسطينية حتى 25 كانون الثاني/ يناير المقبل، لتنفيذ القرار، بحجة المنفعة العامة وإنشاء مدارس عليها".

ونقلت الوكالة عن أحد أفراد المنزلين المهددين بالإخلاء قوله، إن "مساحة الأرض تبلغ 6 دونمات، اشتراها والدي عام 1967".

وتابع "قبل عامين صدر قرار بالاستيلاء على الأرض بحجة إقامة منافع عامة، علمًا بأن هناك منزلين لعائلتي مقامين عليها، وهما أيضًا مهددان بالإخلاء".

وأوضح أن "المنزلين المهددين يؤويان 12 فردًا، معظمهم من الأطفال". موضحا أن عائلته قدمت إلى الشيح جراح "بعد أن تهجرنا عام 1948 من بلدة عين كارم".

وفي وقت سابق، اليوم، قام وفد دبلوماسي يضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، بجولة ميدانية في حي الشيخ جراح، اطلع خلالها على انتهاكات سلطات الاحتلال في الحي المقدسي، حيث يتهدد التهجير 28 عائلة فلسطينية لصالح مستوطنين.

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في القدس، لا سيما في حيي الشيخ جراح وسلوان، إنذارات بالإخلاء من منازل تقيم فيها منذ عقود لصالح مستوطنين.

وتستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلية هذه العائلات في القدس ضمن تحركاتها لتغيير التركيبة الديمغرافية في المدينة المحتلة وطمس هويتها الفلسطينية.

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#الشيخ جراح
#القدس المحتلة
#عائلة صالحية

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