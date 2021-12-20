تشخيص 4 إصابات بـ"أوميركون" بالضفة

أكد الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة في وزارة الصحة الفلسطينية د. كمال الشخرة، أن عدد الحالات المصابة بالمتحورة الجديدة "أوميركون" حتى يوم الإثنين، 4 حالات فقط، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للمصابين بالمتحورة الجديدة مستقرة، ويمكثون داخل الحجر الصحي المنزلي.

وأضاف الشخرة "تقوم طواقمنا الصحية بمتابعة ومراقبة حالتهم الصحية، ولم تظهر عليهم أعراض مختلفة عن الطفرات الأخرى للفايروس".

جاءت تصريحات الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة خلال اجتماعه بمدراء مديريات الصحة لبحث مستجدات الحالة الوبائية، ومناقشة ملف التطعيم ضد فايروس كورونا، وما يتعلق بإجراءات الفحص للمسافرين، والحجر للمصابين، وتعزيز التثقيف الصحي حول الالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك بتوجيهات من وزيرة الصحة د. مي الكيلة.

3 وفيات بغزة تأثرا بكورونا

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3 وفيات و135 إصابة بكورونا و70 حالة تعاف من الفيروس بعد فحص 1246 عينة خلال 24 ساعة.

وأوضحت الصحة، في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية، أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت إلى 66، بينهم 46 حالة خطيرة وحرجة.

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس 189322، بينهم 1717 حالة نشطة، و185931 متعافيا، و1674 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بينت الوزارة في بيانها أن 528866 شخصا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 1606760 جرعة لقاح.