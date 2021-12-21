السجن 10 سنوات مع وقف التنفيذ لمتهم أدين بمحاولة نقل أسلحة إلى الضفة

فرضت المحكمة المركزية في تل أبيب، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات مع وقف التنفيذ على علاء الدين السدودي بعد إدانته بمحاولة نقل أسلحة إلى الضفة بالإضافة إلى ارتكاب جرائم أسلحة والتآمر لارتكاب جريمة.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم التقى خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2020 بأشرف حجازي من سكان طولكرم، الذي طلب من المتهم السفر إلى كفر قاسم وتسليم ظرف نقدي لشخص مقابل طرد يخصه، وعند وصوله إلى كفر قاسم تلقى المتهم اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص الذي طالبه بمقابلته في رمات غان وخلال اللقاء قام المدعى عليه بإخراج إطار من سيارة الآخر حيث كان يحتوي على مسدسات وذخيرة وفي المقابل قام بتسليم ظرف النقود".

وأضافت "بعدها سافر المتهم إلى منطقة ’نيتساني هشالوم’ الصناعية بالقرب من المعبر بين إسرائيل والضفة، وهناك اعتقلته الأجهزة الأمنية".

كما جاء في لائحة الاتهام أن "الخلاف الرئيسي بين الطرفين في الدعوى تركز حول ما إذا كان المدعى عليه على علم بمحتويات الإطار الذي جرى نقله إليه، حيث ادعى أنه لم يكن يعلم أنه كان من المفترض أن يحصل على إطار ولم يكن على علم بمحتوياته".

وتابعت أن "المتهم ادعى أنه وقع ضحية لخطة خبيثة وضعها الاثنين الآخرين، لأنهما كانا يعرفان أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية ويمكنه التنقل والانتقال بين مناطق الضفة وإسرائيل بحرية، لذلك يدفع له أصحاب الأعمال في طولكرم لنقل البضاعة من وإلى الضفة. من ناحية أخرى استند الادعاء في ادعاءاته من جملة أمور إلى الأدلة الظرفية وكذلك على رواية المتهم التي تعاني من التناقضات الداخلية وغير المنطقية".

ووفقا لقرار المحكمة فإن "الأدلة وشهادة المدعى عليه تؤدي إلى استنتاج قاطع بأن كان له دور فعال في العلاقة وكان يدرك جيدا أنه كان يقوم بتهريب أسلحة إلى منطقة الضفة عن طريق وضعها بإطار، وبالتالي قضت المحكمة بأن هذه ليست مصادفة ظرفية ولكنها معرفة حقيقية بما يحدث عندما يقوم المدعى عليه بدور نشط للغاية أثناء استغلال حركته داخل الضفة وإسرائيل".