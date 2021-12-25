إصابات إثر مواجهات مع الاحتلال في ضواحي نابلس

أسفرت مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مدخل بلدتي برقة وبزاريا شمال نابلس، عن إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الوجه بالإضافة إلى العشرات بحالات اختناق، مساء اليوم السبت.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن "قوات الاحتلال أغلقت مدخل برقة الرئيسي، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان وإطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق".

وأضاف أن "مدخل بلدة بزاريا يشهد أيضا مواجهات في محاولة للتصدي لمسيرة المستوطنين التي أعلنوا عنها باتجاه موقع مستوطنة ’حومش’ المخلاة".

وكانت سلطات الاحتلال قد أخلت مستوطنة "حومش" المقامة على أراضي بلدتي بُرقة وسيلة الظهر عام 2005، لكن المستوطنين لم يتوقفوا عن التردد إليها تحت ذريعة إقامة "مدرسة دينية".

وأشارت معطيات منظمة إسرائيلية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.