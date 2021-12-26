مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 3 من حراسه

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت التضييق على موظفي دائرة الأوقاف واعتقلت 3 من حراس المسجد بعد أن حاصرت قبة الصخرة.

وذكرت دائرة الأوقاف أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى لؤي أبو السعد بعد محاصرته داخل قبة الصخرة، وحارس الأقصى خليل الترهوني ورئيس قسم النظافة في المسجد رائد زغير، ونقلوا لمركز تحقيق القشلة.

يأتي ذلك، فيما اقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق صباح اليوم، منزل نائب مدير عام مديرية الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات، في جبل المكبر، وعاثت فيه خرابا وتفتيشا، وتركت للشيخ بكيرات استدعاء للتحقيق معه.

وخلال الأسبوع الماضي اعتقلت شرطة الاحتلال حارس المسجد الأقصى فادي عليان، ومددت توقيفه، حيث ما زال رهن الاعتقال حتى اليوم.

وصعدت قوات الاحتلال، في الأسابيع الأخيرة من عمليات ملاحقة حراس المسجد الأقصى وموظفي إدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

وتزامنت الاعتداءات على موظفي المسجد الأقصى مع اقتحام مجموعات من المستوطنين لساحات الحرم من باب المغاربة، وتنفيذهم جولات استفزازية وأداء طقوس تلمودية، برفقة قوات الاحتلال التي أمنت الحماية لهم.

وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، 2365 مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى 6 مواطنين.

ويستهدف الاحتلال المقدسات الإسلامية والعربية بهدف تغيير الواقع في القدس، التي تشهد بشكل عام ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص إجراءات أمنية مشددة وتضييقات بحق السكان الفلسطينيين وزوار المدينة.

كما يمارس الاحتلال التضييق على المقدسيين من خلال هدم البيوت والاعتقالات والإبعاد والغرامات، في محاولة لإبعادهم عن المسجد الأقصى، لتنفيذ أطماعه الاستيطانية فيه.