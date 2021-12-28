مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منزلا بالخليل

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحماية للجرافات على هدمت منزلا في منطقة السنداس جنوب الخليل.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس، أن عددا من المستوطنين منهم طلبة معاهد توراتية، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، بحماية قوات الاحتلال.

وسمحت شرطة الاحتلال لـ96 مستوطنا باقتحام الأقصى والتجول في ساحاته، من بينهم 15 من طلاب المعاهد الدينية اليهودية، و20 ضابطا إسرائيليا. واقتحم ضباط مصلى قبة الصخرة والمتحف الإسلامي أيضا.

وبالتزامن مع الاقتحامات، قامت شرطة الاحتلال بطرد مجموعة من الفتيات المقدسيات من منطقة باب الرحمة، بسبب مرور مجموعة من المستوطنين من المكان.

ويؤدي المستوطنون المقتحمون لساحات الأقصى طقوسهم التلمودية على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

وتنظم قوات الاحتلال بين حين وآخر ما تسميها بـ"جولات تعريفية" في ساحات المسجد لتعريف جنودها بالمكان، وسط إجراءات عسكرية مشددة.

ويحاول الاحتلال فرض سيطرته وتغيير الواقع في القدس من خلال استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وعموم المدينة التي تشهد اعتداءات إسرائيلية يومية بحق سكانها.

ويأتي ذلك، فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة، تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.

ميدانيا في الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، منزلا في منطقة السنداس جنوب الخليل بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت منزلا مكونا من طابقين بمساحة 150 مترا، ويضم خزانا للمياه، وطابقا ارضيا، وتعود ملكيته للمواطن محمد بدر الأطرش.

ويقع هذا المنزل المعد والمجهز للسكن في منطقة جبل السنداس، بمحاذاة الشارع الالتفافي رقم 60.