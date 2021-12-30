  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مواجهات في سلوان واعتقال شاب

تاريخ النشر: 30/12/2021 - 23:54

مواجهات في سلوان واعتقال شاب
من سلوان الليلة (ناشطون)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على أهالي أحياء البستان وبطن الهوى ووادي الربابة في سلوان بالقدس المحتلة.

وأدت اعتداءات الاحتلال إلى إصابة 5 شبان بالغاز المسيل للدموع وإلى إصابة اثنين بالرصاص المطاطي بالأقدام، بحسب ما ذكرت "جمعية سما للخدمات الطبية".

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إيهاب أبو سنينة.

وتبيّن صور واردة من المكان أن قوات الاحتلال استقدمت سيارة للمياه العادمة (الخرّارة)، لكنّها لم ترشّ مياهها.

وأطلق أهالٍ في البلدة الألعاب النارية رفضًا لاقتحامه والاعتداءات عليهم.

وذكر شهود عيان لـ"عرب ٤٨" أنّ قوات الاحتلال انسحبت من البلدة.

ويعيش أهالي سلوان فترة متوترة، في ظلّ تهديد عشرات المنازل بالهدم أو الإخلاء لصالح المستوطنين.

وبني 20 ألف بيت في القدس دون تصاريح بناء، بسبب سياسة السلطات الإسرائيلية في القدس، بالامتناع عن وضع خرائط هيكلية تسمح باستصدار تصاريح بناء. وكانت المصادقة الأخيرة على خارطة هيكلية في سلوان، في العام 1977، وكانت تتعلق بمنطقة عامة، وليس ببناء بيوت.

ولم ينجح السكان في سلوان، منذ 15 عاما، بدفع خرائط هيكلية من أجل تغيير غاية الأرض، بُغيَة أن يُتاح البناء عليها، فيما يتكبدون خسائر مالية طائلة. وقبل شهرين، رفضت المحكمة للشؤون المحلية، طلب سكان إرجاء تنفيذ أوامر هدم.

بودكاست عرب 48

#سلوان
#القدس

حوارات

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النخالة يحذر من استشهاد أبو هواش: سنعتبره اغتيالا
النخالة يحذر من استشهاد أبو هواش: سنعتبره اغتيالا

2021-12-30

6 وفيات و264 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
6 وفيات و264 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

2021-12-30

سكان البلاد 14.5 مليون نسمة قرابة نصفهم فلسطينيون
سكان البلاد 14.5 مليون نسمة قرابة نصفهم فلسطينيون

2021-12-30

الأكثر قراءة

يافا: مقتل الشاب أمين إغبارية في جريمة إطلاق نار

يافا: مقتل الشاب أمين إغبارية في جريمة إطلاق نار

2021-12-29
عباس لغانتس: لن أسمح بالعنف والإرهاب واستخدام السلاح ضد المستوطنين

عباس لغانتس: لن أسمح بالعنف والإرهاب واستخدام السلاح ضد المستوطنين

2021-12-29
تراجع عن الدعاوى ضد إسرائيل في لاهاي مقابل

تراجع عن الدعاوى ضد إسرائيل في لاهاي مقابل "بادرة سياسية"؟

2021-12-29
الجيش الإسرائيلي يستعد لمهاجمة إيران

الجيش الإسرائيلي يستعد لمهاجمة إيران "ونسي إطعام جنوده"

2021-12-29
فيديو | إصابة في جريمة إطلاق نار بدير حنا

فيديو | إصابة في جريمة إطلاق نار بدير حنا

2021-12-29