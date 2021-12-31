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عباس: نفد صبرنا من الاحتلال وممارساته

تاريخ النشر: 31/12/2021 - 19:02

عباس: نفد صبرنا من الاحتلال وممارساته
عباس خلال خطابه (وفا)
عرب ٤٨/ وفا
تحرير: أحمد دراوشة

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجمعة، في ذكرى انطلاقة حركة "فتح"، "لقد نفد صبرنا على الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا منذ قرابة ثمانية عقود، ولن نقبل بممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة لتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والاعتداء على حرمة مقدساتنا فيها ولا سيما في المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل".

وتابع عبّاس "نمد أيدينا لصنع السلام العادل والشامل وفي إطار مؤتمر دولي، يعقد وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

ووصف عباس الظروف الحالية بـ"بالغة الدقة والصعوبة"، جرّاء "مواصلة الاحتلال الإسرائيلي البغيض، تعميق ممارساته القمعية والاضطهاد ضد شعبنا ونهب أرضنا وثرواتنا الطبيعية وخنق اقتصادنا ومصادرة أموال ضرائبنا، وتقييد حرية شعبنا، وممارسة أبشع سياسات التمييز العنصري، والتطهير العرقي، والإرهاب المنظم، وهو ما نرفضه كما نرفض عمليات هدم البيوت ومصادرة الأراضي، وترحيل أبناء شعبنا من بيوتهم في الشيخ جراح، وسلوان، واقتلاع أشجار الزيتون وحرق الحقول، والتنكيل بأسرانا في سجونهم، واحتجاز جثامين شهدائنا، ومواصلة حصار شعبنا في قطاع غزة منذ سنواتٍ طوال".

وتابع عباس "نقول لإسرائيل وقادتها ومستوطنيها ومتطرفيها بأننا لن نقبل ببقاء احتلالكم، ومستوطناتكم على أرضنا، مهما كانت التضحيات، ولقد نفد صبرنا على هذا الواقع المرير، الذي يعيشه شعبنا منذ قرابة ثمانية عقود".

وعلى صعيد المصالحة، قال عبّاس "سنواصل أيضا جهودنا وعملنا لتوحيد أرضنا وشعبنا، وتشكيل حكومة وحدةٍ وطنيةٍ جامعةٍ من القوى الملتزمة بالشرعية الوطنية والدولية؛ كما سنستمر في مواصلة العمل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمضي قُدمًا في بناء مؤسساتنا على أساس سيادة القانون، والعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتمكين المرأة والشباب".

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