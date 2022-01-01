357 شهيدا وشهيدة بنيران الاحتلال خلال 2021

استشهد 357 فلسطينيا برصاص بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 2021، وذلك بحسب إحصاءات أظهرها التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين.

وقال الأمين العام لتجمع أسر الشهداء محمد صبيحات، إن التجمع قام بعمليات البحث الميداني والتدقيق من خلال فروعه في كافة محافظات الوطن، وتعبئة الاستمارات الخاصة لجميع الشهداء الذين استشهدوا بفعل الاحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ 1/1/2021 وحتى 31/12/2021.

وأظهر التقرير أن نسبة عدد الشهيدات هذا العام بلغت 19%، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الجرائم والانتهاكات الإسرائيلي منذ احتلال فلسطين في العام 1948.

وتجاوزت نسبة الشهداء الأطفال الـ22 بالمئة، حيث يعود ارتفاع هذه النسب إلى سهولة التعليمات التي يحظى بها جنود الاحتلال بما يتعلق بإطلاق النار من القيادتين السياسية والعسكرية، وعدم وجود أي ضوابط تحِد من عمليات استهداف أبناء الشعب الفلسطيني العزل بغض النظر عن الفئة العمرية أو الجنس.

إلى جانب ذلك، فإن الصمت الدولي المطبق تجاه جرائم الاحتلال، تشجعه على الاستهتار والاستخفاف بدماء أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته العمرية.

وحث صبيحات المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية وجهات الاختصاص في السلطة الفلسطينية الوطنية، وخاصة وزارتي العدل والخارجة، إلى ملاحقة الاحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم، التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفيما يلي ملخص التقرير الإحصائي الذي صدر عن التجمع، وهو الجسم النقابي الذي يمثل أسر الشهداء:

1- عدد الشهداء والشهيدات 357

2- 257 شهيدا من المحافظات الجنوبية (غزة).

3- 100 شهيد من المحافظات الشمالية (الضفة).

4- عدد الشهداء الأطفال (أقل من 18 عاما) 79 شهيدا وشهيدة، ما يشكل حوالي 22 بالمئة من العدد الإجمالي للشهداء عام 2021.

5- عدد الشهيدات الإناث 69 شهيدة، ما يشكل نحو 19 بالمئة من مجموع الشهداء في 2021.

6- عدد الشهداء الذكور 288 شهيدا.

7- أصغر الشهداء سنا، أربعة أطفال بعمر العام وهم: محمد سلامة محمد أبو دية، والذي استشهد بتاريخ 13/5/2021 في جباليا بغزة، وإبراهيم محمد إبراهيم الرنتيسي، وقد استشهد يوم 13 أيار/مايو 2021، في رفح بغزة، ومحمد زين محمد محمود العطار، والذي استشهد في 14 أيار/مايو2021 في بيت لاهيا بغزة وقصي سامح فواز القولق، استشهد يوم 16 أيار/مايو 2021 في غزة.

وأكبر الشهداء سنا، الشهيد أمين محمد حمد القولق (90 عاماً) من غزة، والذي استشهد يوم 16 أيار/مايو 2021.

8- متوسط أعمار الشهداء هو (27) عاما.

9- أكثر الأشهر دموية في 2021 هو شهر أيار، حيث بلغ عدد الشهداء خلاله 286 شهيدا وشهيدة.