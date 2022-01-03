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اجتماع بين "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لبحث قضية الأسير أبو هواش

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 21:11

اجتماع بين "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لبحث قضية الأسير أبو هواش
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

شهد قطاع غزة، اليوم الإثنين، اجتماعا بين قيادات عسكرية وسياسية من حركة "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"؛ لبحث تطورات قضية الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ140 هشام أبو هواش، بحسب ما نقلته قناة "الأقصى" عن مصدر في "المقاومة الفلسطينية" لم تسمّه.

وقال المصدر إن "اجتماعًا عالي المستوى بين حماس والجهاد عُقد في غزة حضره قادة سياسيون وعسكريون لتدارس الوضع بخصوص مستجدات وتطورات قضية الاسير هشام أبو هواش وقضية الأسرى".

ولم يصرح المصدر، عن نتائج الاجتماع، بحسب ما نشرته القناة.

وكان زعيم حركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، قد حذر الخميس الماضي، من وفاة أبو هواش، وقال: "إذا استشهد فسنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الإصرار، وسنتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال".

واعتقلت سلطات الاحتلال أبو هواش في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.

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#حماس
#الجهاد الإسلامي
#غزة
#الأسير هشام أبو هواش
#الأسرى

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