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3 وفيات و295 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 17:34

3 وفيات و295 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
تطعيم ضد كورونا في غزة (توضيحية - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل 3 وفيات و295 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و248 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير الوبائي حول الفيروس، أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وحالة في سلفيت، نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 24، الخليل 43، رام الله والبيرة 61، ضواحي القدس 5، طوباس 5، نابلس 27، جنين 13، طولكرم 8، سلفيت 2، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 97".

ولفتت إلى وجود 57 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 104 مرضى، بينهم 17 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 24، الخليل 11، رام الله والبيرة 60، ضواحي القدس 6، طوباس 7، نابلس 22، جنين 7، طولكرم 2، سلفيت 8، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 97".

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#وزارة الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#قطاع غزة
#إصابات كورونا

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