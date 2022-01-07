عقربا: تشييع حاشد لضحايا حادث السير الثمانية

شيعت جماهير غفيرة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، ضحايا حادث السير الثمانية إلى مثواهم الأخير في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وانطلق موكب التشييع من مدينة نابلس، بمشاركة عدد من الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في المحافظة.

وحمل المشاركون في التشييع جثامين الضحايا التي لُفَّت بالعلم الفلسطيني، وأدوا عليها صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن الشديد، قبل مواراتها الثرى في مقبرة البلدة.

ضحايا الحادث الثمانية

ولقي الفتية الثمانية، مصارعهم، وأُصيب آخرون، جرّاء حادث سير وقع بالقرب من قرية فصايل في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، مساء أمس الخميس.

جثامين الضحايا

والضحايا جميعهم من بلدة عقربة قرب نابلس، وقال رئيس بلديتها إن أعمارهم تتراوح بين 14 و17 عامًا. وهم: جاسر زاهر بني جامع، ومحمد حمزة بني جامع، وحمادة حكمت بني جابر، وزيد معتصم بني منيه، وبراء زكريا بني منيه، وحمادة حسام علي بني جامع، ومعتز إبراهيم دلة، ويزيد برهان بني جامع.

"أعداد كبيرة من المشيعين من مختلف أنحاء فلسطين لجثامين شهـ.ـداء لقمة العيش في عقربا" pic.twitter.com/yFYC60j4yT — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 7, 2022

ووقع الحادث بين مركبة فلسطينية خاصة وشاحنة فلسطينية لنقل الإسمنت السائل، على المفترق الرئيسي في منطقة فصايل بأريحا.

تسمية

ونُقِل المتوفون إلى مستشفى أريحا، فيما نقلت إصابات أخرى إلى مستشفيات إسرائيلية.

ونعت الحكومة الفلسطينية العمال الثمانية الفتية، وأعلنت الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية.