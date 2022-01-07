  2. فلسطينيات
  3. أخبار

عقربا: تشييع حاشد لضحايا حادث السير الثمانية

تاريخ النشر: 07/01/2022 - 14:29

عقربا: تشييع حاشد لضحايا حادث السير الثمانية
مشاركة غفيرة بالتشييع (حساب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية بـ"فيسبوك")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

شيعت جماهير غفيرة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، ضحايا حادث السير الثمانية إلى مثواهم الأخير في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وانطلق موكب التشييع من مدينة نابلس، بمشاركة عدد من الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في المحافظة.

وحمل المشاركون في التشييع جثامين الضحايا التي لُفَّت بالعلم الفلسطيني، وأدوا عليها صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن الشديد، قبل مواراتها الثرى في مقبرة البلدة.

ضحايا الحادث الثمانية

ولقي الفتية الثمانية، مصارعهم، وأُصيب آخرون، جرّاء حادث سير وقع بالقرب من قرية فصايل في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، مساء أمس الخميس.

جثامين الضحايا

والضحايا جميعهم من بلدة عقربة قرب نابلس، وقال رئيس بلديتها إن أعمارهم تتراوح بين 14 و17 عامًا. وهم: جاسر زاهر بني جامع، ومحمد حمزة بني جامع، وحمادة حكمت بني جابر، وزيد معتصم بني منيه، وبراء زكريا بني منيه، وحمادة حسام علي بني جامع، ومعتز إبراهيم دلة، ويزيد برهان بني جامع.

ووقع الحادث بين مركبة فلسطينية خاصة وشاحنة فلسطينية لنقل الإسمنت السائل، على المفترق الرئيسي في منطقة فصايل بأريحا.

تسمية

ونُقِل المتوفون إلى مستشفى أريحا، فيما نقلت إصابات أخرى إلى مستشفيات إسرائيلية.

ونعت الحكومة الفلسطينية العمال الثمانية الفتية، وأعلنت الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية.

بودكاست عرب 48

#عقربا
#نابلس
#تشييع
#حادث سير
#أريحا
#الأغوار
#الضفة الغربية المحتلة

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا في الضفة وغزة: 6 وفيات وتسجيل 116 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"
كورونا في الضفة وغزة: 6 وفيات وتسجيل 116 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"

2022-01-07

الأسير أبو حميد في غيبوبة: "تلوّث جرثوميّ أدى لانهيار عمل الرئتين"
الأسير أبو حميد في غيبوبة: "تلوّث جرثوميّ أدى لانهيار عمل الرئتين"

2022-01-07

الاحتلال يطلق النار صوب الصيادين ورعاة الأغنام في غزة
الاحتلال يطلق النار صوب الصيادين ورعاة الأغنام في غزة

2022-01-07

الأكثر قراءة

مصرع 8 فتيان فلسطينيين في حادث طرق بالأغوار

مصرع 8 فتيان فلسطينيين في حادث طرق بالأغوار

2022-01-06
مقتل طفل في جريمة إطلاق نار ببير المكسور

مقتل طفل في جريمة إطلاق نار ببير المكسور

2022-01-06
مسؤولة إسرائيلية انفجرت في وجه دبلوماسيين أوروبيين

مسؤولة إسرائيلية انفجرت في وجه دبلوماسيين أوروبيين

2022-01-06
اللد: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

اللد: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2022-01-06
شهيد خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال بمخيم بلاطة

شهيد خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال بمخيم بلاطة

2022-01-06