كورونا بالضفة وغزة: 9 وفيات و264 إصابة جديدة بالفيروس

توفي 9 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم تشخيص 264 إصابة جديدة بالفيروس و201 حالة تعاف خلال 24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد المصابين بالمتحورة "أوميكرون" إلى 291، وذلك بعد تشخيص 49 إصابة جديدة.

ووفقا للتقرير بشأن الحالة الوبائية بالضفة والقطاع، فإن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: بيت لحم 41، طوباس 14، طولكرم 17، رام الله والبيرة 84، نابلس 35، الخليل 33، ضواحي القدس 3، جنين 17، قلقيلية 3، سلفيت 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 13.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: بيت لحم 14، طوباس 5، طولكرم 8، رام الله والبيرة 33، نابلس 15، الخليل 26، ضواحي القدس 6، جنين 8، قلقيلية 0، سلفيت 6، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 75.

أما بالنسبة لوفيات كورونا، سجلت 4 حالات وفاة في قطاع غزة، و3 حالات وفاة في جنين، حالة في طوباس وحالة في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى وجود 58 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 105 مرضى، بينهم 22 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي قطاع غزة، بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 46 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

وبلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 190932 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1167 حالة، وإجمالي المتعافين 188041 حالة، وإجمالي الوفيات 1724 وفاة.

وحول التطعيمات، ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 550390 شخصا.