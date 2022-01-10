استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، ممثل هولندا لدى السلطة الفلسطينية، للاحتجاج على قرار وقف تمويل جمعية أهلية، صنفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ"الإرهابية".

وقالت "الخارجية"، في بيان، إنها استدعت السفير كيس فان بار "لإبلاغه برسالة احتجاجٍ رسمية على قرار الحكومة الهولندية بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني".

وفق البيان، عبّرت وكيلة وزار الخارجية أمل جادو "عن صدمة واستياء القيادة الفلسطينية تجاه قرار الحكومة الهولندية، بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي بشكل نهائي (صدر يوم 5 كانون الثاني/ يناير الجاري)".

وأضافت جادو أن من شأن القرار أن "يؤثّر سلبا وبشكل مباشرٍ على عشرات الآلاف من الأُسَر ذات الدخل القائم على الأنشطة الزراعية، وآلاف الدونمات الزراعية في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها، والمصنفة "ج" (تشمل نحو61% من الضفة وتخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي).

وطالبت جادو الحكومة الهولندية "بالتراجع الفوري عن هذا الموقف المنحاز والظالم، وإلغاء قرار إنهاء التمويل، والذي يشكل سابقةً خطيرةً في تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني".

وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلنت وزارة الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية)، التي تصنفها "إرهابية".

والمؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز "بيسان" للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وتأسست جمعية "اتحاد لجان العمل الزراعي" عام 1986، كمنظمة غير حكومية، تساعد صغار المزارعين الفلسطينيين.

وكانت الحكومة الهولندية، تقدم دعما لـ"لجان العمل الزراعي" منذ عام 2010، بقيمة 10 ملايين دولار، سنويا، وهو ما يوازي 45% من ميزانيتها، وفق ما نقلته، الأحد، صحيفة فلسطين (تصدر في غزة) عن أحد مسؤولي المؤسسة.