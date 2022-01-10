ارتفاع عدد ضحايا حادث الطرق قرب فصايل لـ9

توفي الفتى معتز إبراهيم بني جابر (16 عاما)، صباح اليوم الإثنين، من بلدة عقربا متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء حادث الطرق الذي وقع يوم الخميس الماضي بالقرب من مدخل قرية فصايل شمال أريحا، وبذلك ارتفع عدد الضحايا إلى 9 وفيات.

وأفاد رئيس بلدية عقربا صلاح بني جابر، بأن الأطباء في مستشفى هداسا بالقدس أعلنوا عن وفاة الفتى بني جابر، متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال حادث الطرق المروع على مفرق فصايل، ليرتفع عدد شهداء عقربا إلى تسعة شهداء.

وأوضح أن المصاب سائق المركبة طاهر باسم بني جامع، ما زال يرقد على سرير الشفاء بالمستشفى، وأن وضعه الصحي مستقر.

وفجعت بلدة عقربا، الخميس الماضي، بوفاة ثمانية من أبنائها بحادث طرق مروع بين مركبة من نوع "كادي" كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بالزراعة بإحدى المستوطنات بالأغوار مع شاحنة نقل الإسمنت السائل، فيما نقلت طائرات مروحية المصاب بني جابر الذي أعلن عن وفاته صباحا، والمصاب بني جامع، إلى مستشفى هداسا، لتلقي العلاج.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أصدر تعليماته باعتماد الضحايا في ملفات الدعم لدى وزارة التنمية الاجتماعية، كما أصدر توجيهاته لصندوق الزكاة الفلسطيني بمنح عائلات شهداء لقمة العيش مبلغ ألف دينار أردني لكل عائلة.