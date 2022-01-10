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"زيارة قريبة" يجريها محمود عباس إلى سورية

تاريخ النشر: 10/01/2022 - 19:59

"زيارة قريبة" يجريها محمود عباس إلى سورية
المقداد والرجوب ("فيسبوك")
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، اليوم الإثنين، عن "زيارة قريبة" سيجريها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى سورية.

وخلال مؤتمر صحافي في العاصمة السورية، قال الرجوب إن "زيارته إلى دمشق والوفد المرافق له ستشكل انطلاقة حقيقية لصياغة الوضع الفلسطيني في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق لإنهاء القضية الفلسطينية"، بحسب وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام السوري.

وأفاد بـ"زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سورية".

واعتبر أن "هذه المرحلة الأصعب في تاريخ القضية الفلسطينية بسبب تكثيف الاحتلال الإسرائيلي محاولات تهويد فلسطين وإنهاء الحالة الوطنية في القدس وشن حملة استيطانية غير مسبوقة في كل الأراضي المحتلة".

وشدد على "تمسك القيادة الفلسطينية بمواقفها المبدئية في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وحق اللاجئين في العودة ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل".

ومساء 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، وصل إلى دمشق وفد ممثل عن حركة "فتح"، برئاسة الرجوب، وعضوية أعضاء اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح وسمير الرفاعي وأحمد حلس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ("وفا") أن الوفد سلم، الأحد، وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، رسالة من الرئيس عباس، لرئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وهذه الرسالة أكدت، وفق الوكالة، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والرغبة في تعزيزها.

وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، قررت جامعة الدول العربية تعليق عضوية سورية، على خلفية قمع النظام السوري عسكريا لاحتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات.

وتتكثف، منذ تموز/ يوليو الماضي، تحركات دول عربية لتطبيع علاقاتها مع نظام الأسد، عبر لقاءات واتفاقات وتفاهمات اقتصادية، لاسيما مع الأردن والإمارات ومصر.

وأمام تطور التطبيع العربي مع النظام السوري اختبار صعب في آذار/ مارس المقبل، حين تُعقد القمة العربية في الجزائر، حيث يوجد "خلاف عربي" معلن بشأن رفع تعليق عضوية سورية في الجامعة.

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#حركة "فتح"
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