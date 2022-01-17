كورونا في الضفة وغزة: 8 وفيات و823 إصابة جديدة

سجلت الضفة وقطاع غزة 8 حالات وفاة و823 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 195 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية إن "3 حالات وفاة سجلت في بيت لحم، حالتان في الخليل ومثليهما في طوباس والأخيرة في جنين".

ولفتت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: رام الله والبيرة 216، نابلس 106، بيت لحم 125، طوباس 14، طولكرم 36، الخليل 75، ضواحي القدس 44، سلفيت 7، جنين 32، قلقيلية 4، أريحا والأغوار 21، قطاع غزة 143".

وأضافت الكيلة أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: رام الله والبيرة 78، نابلس 35، بيت لحم 16، طوباس 11، طولكرم 8، الخليل 7، ضواحي القدس 3، سلفيت 3، جنين 3، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 25".

وأوضحت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 97.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

وبينت وزيرة الصحة وجود 58 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 94 مريضا، بينهم 24 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.