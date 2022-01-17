  2. فلسطينيات
  3. أخبار

كورونا في الضفة وغزة: 8 وفيات و823 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 13:27

كورونا في الضفة وغزة: 8 وفيات و823 إصابة جديدة
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة 8 حالات وفاة و823 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 195 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية إن "3 حالات وفاة سجلت في بيت لحم، حالتان في الخليل ومثليهما في طوباس والأخيرة في جنين".

ولفتت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: رام الله والبيرة 216، نابلس 106، بيت لحم 125، طوباس 14، طولكرم 36، الخليل 75، ضواحي القدس 44، سلفيت 7، جنين 32، قلقيلية 4، أريحا والأغوار 21، قطاع غزة 143".

وأضافت الكيلة أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: رام الله والبيرة 78، نابلس 35، بيت لحم 16، طوباس 11، طولكرم 8، الخليل 7، ضواحي القدس 3، سلفيت 3، جنين 3، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 25".

وأوضحت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 97.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

وبينت وزيرة الصحة وجود 58 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 94 مريضا، بينهم 24 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

بودكاست عرب 48

#الضفة
#قطاع غزة
#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شهيد برصاص مستوطن قرب بيت لحم
شهيد برصاص مستوطن قرب بيت لحم

2022-01-17

الشيخ جراح: عائلة الصالحية تتصدى لإخلاء منزلها
الشيخ جراح: عائلة الصالحية تتصدى لإخلاء منزلها

2022-01-17

إسنادا للأسير ناصر أبو حميد: الأسرى يرجعون وجبات الطعام
إسنادا للأسير ناصر أبو حميد: الأسرى يرجعون وجبات الطعام

2022-01-17

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وبارد وتحذير من الصقيع

حالة الطقس: ماطر وبارد وتحذير من الصقيع

2022-01-16
القاضي باراك وسيط: مندلبليت يصر على العار ونتنياهو متردد

القاضي باراك وسيط: مندلبليت يصر على العار ونتنياهو متردد

2022-01-16
أغلبية إسرائيلية رافضة لصفقة ادعاء بين نتنياهو والنيابة

أغلبية إسرائيلية رافضة لصفقة ادعاء بين نتنياهو والنيابة

2022-01-16
الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين

الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين

2022-01-16
النقب: وقفة احتجاجية تزامنا مع محاكمة 45 شابا وفتاة

النقب: وقفة احتجاجية تزامنا مع محاكمة 45 شابا وفتاة

2022-01-16