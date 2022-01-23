سلفيت: مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية

أعطب مستوطنون صباح اليوم الأحد، عددا من إطارات المركبات الخاصة، وخطوا شعارات عنصرية مناهضة للفلسطينيين في بلدة قيرة قضاء سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي قيرة أشرف زيادة، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت البلدة فجرا، وقام عناصرها بإعطاب إطارات سبع مركبات تعود لكل من فهد عواد، ووهيب عرباسي، وزكريا عرباسي، ونافز عرباسي، وعايد عرباسي.

وأضاف زيادة ان المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على المركبات، إضافة لرسم "نجمة داوود"، وأطلقوا تهديدات بقتل المواطنين. مشيرا انها ليست المرة الاولى التي تتعرض لها البلدة لاعتداءات المستوطنين.

من جانبه، شدد محافظ سلفيت اللواء د.عبد الله كميل، على ضرورة تفعيل لجان الحماية في بلدات وقرى المحافظة والتفاف الأهالي حول هذه اللجان لصد اي محاولة اعتداء من قبل قطعان المستوطنين.

وحذر محافظ سلفيت من خطورة تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في المحافظة والتي كان آخرها فجر اليوم، وإعطاب إطارات المركبات وكتابة شعارات تهدد المواطنين الفلسطينيين بالانتقام.

وأكدت معطيات صادرة عن جهاز الأمن الإسرائيلي ومنظمات حقوقية، على اتساع اعتداءات جماعات المستوطنين الإرهابية، وعصابات "تدفيع الثمن"، خلال الأشهر الأخيرة.

ووفقا لمنظمة "ييش دين" الحقوقية، فإنه تم توثيق 540 اعتداء للمستوطنين ضد فلسطينيين، في السنوات الثلاث الأخيرة، لكن الفلسطينيين قدموا 238 شكوى حيالها فقط إلى الشرطة الإسرائيلية بمساعدة "ييش دين". وجرى تقديم 12 لائحة اتهام فقط ضد مستوطنين في هذه الشكاوي.

وأفادت منظمة "بتسيلم" الحقوقية، التي تجمع معلومات حول اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وتوثق قسما منها، بأنه تم رصد تصعيدا بنسبة 28% في اعتداءات المستوطنين، حيث نفذ 247 اعتداء في العام الحالي مقابل 192 في العام الماضي.