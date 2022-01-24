كورونا في الضفة وغزة: 5 وفيات و3620 إصابة جديدة

سجلت الضفة وقطاع غزة 5 حالات وفاة و3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا و364 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وجاء في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية أن حالتي وفاة سجلت في طولكرم ومثلهما في نابلس وأخرى في بيت لحم.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 181، قلقيلية 61، ضواحي القدس 197، بيت لحم 318، نابلس 487، الخليل 324، رام الله والبيرة 706، سلفيت 47، طوباس 46، جنين 113، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 990".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 10، قلقيلية 4، ضواحي القدس 4، بيت لحم 55، نابلس 52، الخليل 20، رام الله والبيرة 130، طوباس 17، جنين 12، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 50".

ولفتت إلى أن "نسبة الشفاء من فيروس كورونا بلغت 96% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

وبيّنت وزيرة الصحة وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 90 مصابا، بينهم 20 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.