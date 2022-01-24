  2. فلسطينيات
  3. أخبار

كورونا في الضفة وغزة: 5 وفيات و3620 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 24/01/2022 - 15:07

كورونا في الضفة وغزة: 5 وفيات و3620 إصابة جديدة
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة 5 حالات وفاة و3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا و364 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وجاء في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية أن حالتي وفاة سجلت في طولكرم ومثلهما في نابلس وأخرى في بيت لحم.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 181، قلقيلية 61، ضواحي القدس 197، بيت لحم 318، نابلس 487، الخليل 324، رام الله والبيرة 706، سلفيت 47، طوباس 46، جنين 113، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 990".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 10، قلقيلية 4، ضواحي القدس 4، بيت لحم 55، نابلس 52، الخليل 20، رام الله والبيرة 130، طوباس 17، جنين 12، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 50".

ولفتت إلى أن "نسبة الشفاء من فيروس كورونا بلغت 96% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

وبيّنت وزيرة الصحة وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 90 مصابا، بينهم 20 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بودكاست عرب 48

#الضفة
#قطاع غزة
#فيروس كورونا
#الصحة الفلسطينية

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: الحالة الوبائية خطيرة وسنرفع توصياتنا للجهات المعنية
الصحة الفلسطينية: الحالة الوبائية خطيرة وسنرفع توصياتنا للجهات المعنية

2022-01-24

الحركة الطلابية في بيرزيت تواصل اعتصامها لليوم الـ14
الحركة الطلابية في بيرزيت تواصل اعتصامها لليوم الـ14

2022-01-24

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

2022-01-24

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة

حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة

2022-01-23
عدة هزات أرضية في البلاد خلال يوم

عدة هزات أرضية في البلاد خلال يوم

2022-01-23
وزير الخارجية الإسرائيلي يجتمع بحسين الشيخ

وزير الخارجية الإسرائيلي يجتمع بحسين الشيخ

2022-01-23
الحبس لمدة 21 عاما لقاتل زوجته من عكا

الحبس لمدة 21 عاما لقاتل زوجته من عكا

2022-01-23
الاحتلال يسرب ادعاءات جديدة في ظروف استشهاد المسن أسعد

الاحتلال يسرب ادعاءات جديدة في ظروف استشهاد المسن أسعد

2022-01-23