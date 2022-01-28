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المنخفض الجويّ بالضفة: مصرع شاب اختناقا و32 إصابة بـ97 حادث سير

تاريخ النشر: 28/01/2022 - 09:11

المنخفض الجويّ بالضفة: مصرع شاب اختناقا و32 إصابة بـ97 حادث سير
عناصر أمن بالضفة ("أ ب أ")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي شاب في مخيم عسكر القديم شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، مصرعه اختناقًا، نتيجة استنشاق غاز تسرب من المدفأة، بحسب ما أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء أمس الخميس.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب حسن خالد مسيمي من مخيم عسكر القديم، توفي نتيجة تعرضه للاختناق بسبب المدفأة.

وأضافت أن المسيمي عثر عليه متوفيًا بمنزله نتيجة اختناقه بفعل الغازات السامة المنبعثة من المدفأة التي تركت مشتعلة وهو نائم.

32 إصابة في 97 حادث سير

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الشرطة، تسجيل 97 حادث سير خلال المنخفض الجوي في كافة المحافظات بالضفة، نتج عنها إصابة 32 مواطنًا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تقرير صدر عنها، مساء الخميس، أن "غرفة العمليات المركزية وغرفة التحكم والسيطرة أعدت خطة عمليات كاملة للتعامل مع الطوارئ في محافظات الوطن خلال المنخفض الجوي، وقدمت عددًا من المساعدات للمواطنين وعمليات الإسناد للطواقم المختصة في البلديات والأجهزة الأمنية".

وقال التقرير إن "أنشطة الشرطة تمثلت بفتح 9 طرق تعرضت للإغلاق بسبب تراكم الثلوج، و7 حالات تعامل مع انهيار أتربة وصخور وجدران، كما لبت نحو 100 نداء من مواطنين علقوا في الثلوج... و36 عملية نجدة لمركبات مواطنين عالقة، وقدمت الإسناد في إخماد حريقين وإخراج المياه من 9 منازل ومنشآت، وقامت بإزالة 10 أشجار تعرضت للسقوط".

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#مخيم عسكر
#نابلس
#الضفة
#المنخفض الجوي
#استنشاق غاز

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