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11 وفاة و8 آلاف و657 إصابة بكورونا في الضفة وغزة والقدس

تاريخ النشر: 30/01/2022 - 17:00

11 وفاة و8 آلاف و657 إصابة بكورونا في الضفة وغزة والقدس
طلاب إحدى مدارس غزة ("أ ب أ")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 11 وفاة و8657 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1023 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتين في طوباس وحالة في طولكرم، وحالة في جنين نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 449، ضواحي القدس 165، الخليل 541، قلقيلية 179، سلفيت 210، نابلس 873، رام الله والبيرة 1071، بيت لحم 368، جنين 337، طوباس 96، أريحا والأغوار 163، قطاع غزة 1345، مدينة القدس 2860".

ولفتت إلى وجود 70 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 150 مريضا، بينهم 22 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت إن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 90.491.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 49، ضواحي القدس 60، الخليل 126، قلقيلية 13، سلفيت 25، نابلس 112، رام الله والبيرة 241، بيت لحم 157، جنين 43، طوباس 17، أريحا والأغوار 50، قطاع غزة 130".

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