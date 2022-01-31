القدس: 3 إصابات إحداها خطيرة إثر شجار بوادي الجوز

أُصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة، جرّاء شجار نشب في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الإثنين.

وتعرّض شاب يبلغ من العمر 25 عاما إلى إصابة خطيرة، وذكر طاقم طبيّ وصل إلى المكان أنّ الشاب "أصيب بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في شارع وادي الجوز في القدس".

وقال الطاقم إنّ أفراده "قدموا الإسعافات الأولية لمصاب (25 عامًا) في حالة خطيرة ثم نقله الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى لاستكمال العلاج".

من جانبها، ذكرت الشرطة في بيان أنّه "تّمّ استلام بلاغ حول حادثة (جريمة) عنف في وادي الجوز بالقدس، أصيب خلالها شخص بجروح خطيرة إضافة إلى شخصين آخرين بجراح متفاوتة، وعليه، وصلت قوات الشرطة إلى مكان (الجريمة) وعملت على معالجة واقعة العنف إضافة إلى اعتقال عدد من المتورطين".

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنّ "خلفية الحادث (الجريمة) الجنائي هي نزاع عائلي".