كورونا في الضفة وغزة: 6 وفيات وأكثر من 10 آلاف إصابة جديدة

سجلت الضفة وقطاع غزة 6 حالات وفاة و10444 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى 1296 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الإثنين.

وجاء في التقرير اليومي للحالة الوبائية أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة وحالة في جنين وأخريين في نابلس.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس 1038، طولكرم 499، قلقيلية 222، بيت لحم 496، الخليل 738، ضواحي القدس 258، رام الله والبيرة 1318، سلفيت 199، جنين 355، طوباس 97، أريحا والأغوار 195، قطاع غزة 2369، مدينة القدس 2660".

وبينت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس 340، طولكرم 44، قلقيلية 16، بيت لحم 130، الخليل 69، ضواحي القدس 197، رام الله والبيرة 270، سلفيت 6، جنين 31، طوباس 28، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 1201، مدينة القدس 95".

وأوضحت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 88.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 79 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 162 مصابا، بينهم 23 على أجهزة التنفس الاصطناعي.