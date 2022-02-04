إصابات برصاص الاحتلال في بيتا وكفر قدوم

أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بجروح إثر استهدافهم بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى تسجيل عشرات حالات الاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة، اليوم الجمعة.

وعلى جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، أصيب مواطنان بالرصاص الحي و7 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن "شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه وآخر في ركبته، وجرى نقلهما إلى مستشفى رفيديا في نابلس".

وأضاف أن "7 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحافية أصيبت بمنطقة الوجه ومسن في منطقة الصدر، بالإضافة إلى 25 بحالات اختناق".

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ عدة شهور، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات أفيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

وفي كفر قدوم، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع البلدة المغلق.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن "مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولات جيش الاحتلال اقتحام القرية، حيث تصدى لهم المواطنون ما أسفر عن إصابة 3 منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق".

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال القرية فجر اليوم، واعتقلت الشابين قصي عدنان جمعة (27 عاما) وموسى عبد اللطيف القدومي (21 عاما).

وأفاد ذوو الشاب القدومي بأن جنود الاحتلال اقتادا نجلهم حافي القدمين، ولم يسمحوا له بارتداء ملابس شتوية في ظل اشتداد البرد وانخفاض درجة الحرارة.