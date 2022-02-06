هدم وتشريد للمقدسيين ومئات الاعتقالات بكانون الثاني

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر كاننون الثاني/يناير الماضي، من عمليات الهدم والتشريد للفلسطينيين بالقدس، حيث تم تسجيل 34 عملية هدم لمنازل ومنشآت سكنية وتجارية، كما تم تنفيذ مئات الاعتقالات وعشرات أوامر الإبعاد عن القدس القديمة والأقصى.

وجاءت هذه المعطيات في التقرير الشهري الذي أصدر مركز معلومات وادي حلوة-القدس، رصد خلاله الاعتداءات والانتهاكات التي نفذتها سلطات الاحتلال في مدينة القدس.

ووفقا لتقرير، فإن بلدية الاحتلال صعدت من قرارات وعمليات الهدم في المدينة، فيما صعدت القوات من حملات الاعتقالات والإبعاد.

وواصلت سلطات الاحتلال تنفيذ الاعتقالات في القدس، ورصد المركز في تقريره، 214 حالة اعتقال، بينهم "طفل واحد/أقل من جيل المسؤولية (أقل من 12 عاما)، و 41 قاصرا، و 4 سيدات.

واعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد عن 70 مقدسيا خلال الأيام الأربعة الأخيرة من الشهر الماضي "مع بدء تساقط الثلوج وتراكمها"، بادعاء "إلقاء الثلوج والحجارة باتجاه القوات ومركبات الشرطة والمستوطنين"، وشملت الاعتقالات معظم الأحياء والبلدات في المدينة.

كما نفذت حملة اعتقالات طالت ما يزيد عن 25 فردا من منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح، قبل عملية هدم منزلي العائلة، حيث اقتحمت القوات الأرض المحيطة بها واعتقلت الشبان والفتية الذين تواجدوا في الموقع.

وكثفت بلدية الاحتلال من عمليات الهدم في مدينة القدس، بذريعة البناء دون ترخيص، وقد رصد مركز معلومات وادي حلوة هدم 34 منشأة في المدينة خلال شهر كانون الثاني الماضي، بينها 17 عملية هدم نُفذت بأيدي أصحابها "هدم ذاتي" تفاديا لدفع غرامات مالية باهظة.

وأوضح مركز المعلومات أن الشهر الماضي نفذت عمليات هدم 15 منزلا، 11 منشأة تجارية، غرفتين سكنيتين، غرفة لمركز صحي، مقبرة، بركسين زراعيين، إضافة إلى تجريف أراض وأسوار، حيث تمت عمليات الهدم بالشيخ جراح، العيسوية، سلوان، جبل المكبر، بيت حنينا، أم طوبا، مخيم شعفاط، وصور باهر.

وأوضح مركز المعلومات أن من بين المنشآت التي هدمت الشهر الماضي، عقار عائلة صالحية في حي الشيخ جراح ويضم منزلين و5 منشآت تجارية، حيث أصدرت البلدية قرارا بإخلاء الأرض ومصادرتها لبناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما واصلت بلدية الاحتلال إصدار قرارات وأوامر هدم للمنشآت في مدينة القدس، حيث أصدرت الشهر الماضي قرارا يقضي بهدم مسجد التقوى في العيسوية الذي شرع الأهالي ببنائه قبل عدة أشهر لخدمة سكان المنطقة، وقدم الأهالي استئنافا على القرار، وعليه فقد تم تجميد القرار حتى منتصف شهر شباط الجاري.

واصلت سلطات الاحتلال إصدار قرارات الإبعاد، حيث رصد المركز 17 قرار إبعاد لفترات تتراوح بين أسبوع حتى 6 أشهر، ومنها: 8 قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى، 5 قرارات إبعاد عن البلدة القديمة، 3 قرارات إبعاد عن القدس، وقرار واحد بمنع دخول الضفة الغربية.

وواصلت سلطات الاحتلال إبعاد المقدسيين عن مكان اعتقالهم، حيث رصد المركز ابعاد 30 مقدسيا عن حي الشيخ جراح، وعن شوارع القدس "باب العمود، السلطان سليمان، وباب الساهرة".