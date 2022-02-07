اعتقالات بالضفة ومستوطنون يحاولون حرق منزل بتل الرميدة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما حاول مستوطنون، حرق منزل مواطن في تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة سيلة الحارثية قضاء جنين.

وأفاد نادي ألسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد عدنان سليم رشيد زيود وعبد الرحمن رضوان أبو طعيمة، بعد اقتحام منزلي ذويهما وسط إطلاق قنابل الصوت.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة وأخرجت المواطنين من منازلهم وفتشتها، قبل اعتقال الشابين زيود وأبو طعمة.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن كايد حسين عمايرة من قرية البرج بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات المحافظة، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وأكد الناشط في "تجمع المدافعين عن حقوق المواطن" في الخليل عماد أبو شمسية، أن مستوطنين من مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين في تل الرميدة، حاولوا حرق منزل المواطن تيسير أبو عيشة، وهو أقرب منزل للمستوطنة.

وأضاف أن العائلة أفاقت على المستوطنين وهم يحاولون قص الأسلاك الشائكة الفاصلة بين المستوطنة والبيت، حيث أحرقوا "شادرا" كان يستعمل كساتر لحماية البيت وساكنيه من اعتداءات المستوطنين.

وأوضح أبو شمسية أن منزل أبو عيشة يتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين بهدف ترحيل العائلة، التي لا يسمح إلا لأفرادها الستة بدخوله.

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال جدارا استناديا في قرية المنية.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية، إن جرافات الاحتلال هدمت جدارا استناديا قرب دوار المنية يعود للمواطنة ثرية سواركية، بحجة عدم الترخيص.

كما هدمت قوات الاحتلال بركسا لتربية الأغنام في قرية الرشايدة شرق بيت لحم.

وقال بريجية إن البركس يعود للمواطن مزهر علي الرشايدة، وإن الهدم جاء بحجة عدم الترخيص.