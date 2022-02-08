اعتقالات بالضفة ومستوطنون يدعون لاقتحام بلدات نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات ومداهمات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما دعت جماعات من المستوطنين لاقتحام البلدات والمفارق الرئيسية في نابلس.

دعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى التصدي لمحاولات ودعوات المستوطنين لاقتحام البلدات والمفارق الرئيسية، وذلك اليوم الثلاثاء الساعة السادسة مساء، عند المفارق الرئيسية ونقاط التماس.

إلى ذلك، أفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات بمدينة نابلس، واعتقلت الشاب عبد الله إبراهيم منصور عقب مداهمة منزله بقرية كفر قليل، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة من أحد المنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة رفيديا، وداهمت إحدى البنايات ونفذت فيهما عمليات تفتيش، واندلعت مواجهات عنيفة خلال تواجد الاحتلال في المنطقة.

وفي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منازلهما في بلدة اليامون.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين منير عوني حوشيه ومحمد هاني حسن أبو الهيجا عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، شاب وفتى خلال اقتحامها مخيم الجلزون.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى ضياء حسن الطيراوي خلال اقتحام منزل أسرته، كما اعتقلت الشاب عمر محمود غوانمة، وجرى نقلهما إلى جهة مجهولة.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المربي موسى عيسى عوض (49 عاما) بعد أن اقتحمت حي الطربيقة ببلدة بيت أمر، وهو أسير محرر.