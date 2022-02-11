أريحا: العثور على رضيع حديث الولادة داخل مسجد

عُثر فجر اليوم، الجمعة، على رضيع حديث الولادة داخل مسجد الدعوة بمخيم عين السلطان شمال أريحا، بحسب ما ذكرت الشرطة الفلسطينية في بيان.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنّ غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا يفيد بوجود الطفل داخل المسجد، "وعلى الفور تم تحريك حماية الأسرة وعدد من إدارات الشرطة للمكان، ونقله إلى مستشفى أريحا الحكومي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وإبلاغ النيابة والجهات المختصة والعمل على تأمينه في مكان يلبّي احتياجاته".

وأضافت أن إدارة المباحث العامة باشرت إجراءات البحث والتحرّي لمعرفة ذوي الرضيع، وأسباب وضعه في المسجد.