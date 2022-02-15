14وفاة و1640 إصابة جديدة بكورونا بغزة

توفي 14 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما شخصت 1640 إصابة جديدة بالفيروس في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضي، بحسب ما أفادت الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الصحة في موجز تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، إنها أجرت 46757 فحصا مخبريا خلال الـ 24ساعة الماضية. وأشارت إلى تعافي 1185 حالات جديدة من مصابي الفيروس.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 236886، فيما وصلت الحالات النشطة إلى 36031 وإجمالي المتعافين 199008.

أما بما يتعلق بوفيات كورونا، بلغ إجمالي الوفيات 1847، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 205، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 116.

وأظهرت إحصاءات الصحة أنن إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 612190 شخصا.

وتتوقع الصحة في قطاع غزة، حدوث زيادة كبيرة في أعداد حالات الدخول للمستشفيات وكذلك الوفيات خلال الأيام القليلة القادمة مع اشتداد الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وقالت الصحة في بيان، إن خلية الأزمة في الوزارة في حال انعقاد دائم للوقوف على تعظيم جهوزية الأقسام والعنايات المركزة لمرضى كورونا في المستشفيات مع اشتداد الموجة الرابعة.

وأكد الصحة أن المنظومة الصحية توجه ضغطاً شديدا، بسبب زيادة حالات الدخول للمستشفيات وخاصة الخطيرة والحرجة.

وأوضحت أن الموجة الرابعة التي تعصف بقطاع غزة دخلت مرحلة خطيرة من الانتشار الواسع، متوقعة ذروتها خلال الأيام المقبلة.

وتابعت الصحة "نسجل ارتفاعا في عدد الوفيات اليومية، بسبب صعوبة الحالات التي تدخل إلى المستشفيات من فئة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من غير المطعمين".