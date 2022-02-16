إخطار بهدم مقبرة إذنا ومستوطنون يقتلعون 50 شجرة بكفر الديك

سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، إخطارا يقضي بوقف العمل وهدم مقبرة في بلدة إذنا قضاء الخليل، فيما أقدم مجموعة من المستوطنين على اقتلاع 50 شجرة زيتون وجرف عبارات وطرقا زراعية في كفر الديك.

وقال مدير العلاقات العامة في بلدية إذنا عبد الرحمن طميزي، إن "قوات الاحتلال سلمت إخطارا يقضي بوقف العمل في مقبرة عائلة عواد في منطقة الراس القريبة من جدار الفصل العنصري غرب البلدة".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمل ضمن سياسة ممنهجة لإفراغ الأراضي المحاذية للجدار العنصري من السكان والمنشآت، وتعمل على تضيق الخناق على المواطنين لإجبارهم على ترك أراضيهم.

في محافظة سلفيت، أقدم مستوطنون على اقتلاع وتكسير 50 شجرة زيتون تعود ملكيتها للأخوين كنعان وجهاد الديك، وتخريب غرفة زراعية، وتجريف وتدمير عبارات تصريف المياه شمال بلدة كفر الديك.

وقال المواطن كنعان الديك إن "مجموعة من المستوطنين اقتلعت وحطمت 50 غرسة زيتون من أرضنا الواقعة في منطقة ظهر صبح، المستهدف من قبل المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين".

وأضاف الديك أن "مساحة أرضنا تقدر ب 160 دونما معظمها مزروعة بأشجار الزيتون، ونقوم باستصلاحها وزراعتها باستمرار، حيث قمنا مؤخرا بزراعة أشتال زيتون تقدر أعمارها ما بين 4-6 سنوات.

وفي نفس السياق، قال رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي، إن "جرافات الاحتلال قامت بتدمير وتجريف عبارات تصريف المياه في منطقة أم حنون، ومنطقة سوسية شمال البلدة، وإغلاق الطريق المؤدية لأراضي المواطنين بالسواتر الترابية"، موضحا أن إغلاق الطريق يعيق حركة المواطنين في الوصول لأراضيهم.

واضاف ناجي، أن اعتداءات المستوطنين طالت الغرف الزراعية للمواطنين، حيث قاموا بتكسير وتدمير غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن عمار نايف الديك في منطقة عرعرة شمال البلدة.

وأشار إلى أن المنطقة الشمالية تتعرض لهجمة غير مسبوقة من قبل الاحتلال، وذلك من أجل الاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين لصالح توسعة مستوطناتها المقامة على أراضي المواطنين.