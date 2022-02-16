  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يخطِر بهدم مدرسة شرق رام الله

تاريخ النشر: 16/02/2022 - 19:57

الاحتلال يخطِر بهدم مدرسة شرق رام الله
توضيحية من الأرشيف (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم مدرسة "راس التين" الأساسية الواقعة في تجمّع "راس التين" البدوي شرق رام الله، خلال 14 يومًا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال علّقت إخطار الهدم على أبواب المدرسة، رغم عدم وجود قرار من المحكمة بالهدم، مضيفة أن محامين يتابعون القضية من أجل منع هدم المدرسة.

يشار إلى أن المدرسة مبنية في منطقة القبون على أراضي قرى كفر مالك والمغير وخربة أبو فلاح شرق رام الله، ويدرس فيها 50 طالبًا وطالبة من الصف الأول حتى السادس الأساسي، من عشيرة الكعابنة وأبو الكباش.

وبُنِيت المدرسة مع بداية العام الدراسي الحالي، قبل أن يخطِر الاحتلال بوقف توسعتها وهدمها.

ومدرسة "راس التين" من ضمن مدارس التحدي التي أقامتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية، والتي بلغت لغاية الآن 18 مدرسة تحدٍّ في مناطق "ج" بالضفة الغربية، التي يمنع الاحتلال البناء فيها، ويحاول المواطنون البقاء في أرضهم لمواجهة سياسة الاحتلال والتمدد الاستيطاني.

بودكاست عرب 48

#الاحتلال الإسرائيلي
#رام الله
#الضفة الغربية المحتلة
#مدرسة راس التين
#إخطار بالهدم

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف إجلاء أهالي الشيخ جراح
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف إجلاء أهالي الشيخ جراح

2022-02-16

إصابة العشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في برقة
إصابة العشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في برقة

2022-02-16

غزة: إصدار دفعة أولى من تصاريح العمل في مناطق 48 قريبًا
غزة: إصدار دفعة أولى من تصاريح العمل في مناطق 48 قريبًا

2022-02-16

الأكثر قراءة

قتيل في كفر كنا

قتيل في كفر كنا

2022-02-15
بسبب حزب الله: رفض مشاركة مجموعة تركية بعطاء ميناء حيفا

بسبب حزب الله: رفض مشاركة مجموعة تركية بعطاء ميناء حيفا

2022-02-15
بوتين: روسيا لا تريد حربا

بوتين: روسيا لا تريد حربا "بالتأكيد"... شولتس: الجهود الدبلوماسيّة "لم تُستنفَد"

2022-02-15
تحسبا من روسيا: إسرائيل منعت تزويد أوكرانيا بـ

تحسبا من روسيا: إسرائيل منعت تزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية"

2022-02-15
إصابة خطيرة جرّاء جريمة طعن في بئر السبع

إصابة خطيرة جرّاء جريمة طعن في بئر السبع

2022-02-15