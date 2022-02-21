19 وفاة و2371 إصابة بكورونا بالضفة وغزة

توفي 19 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما شخصت 2371 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 4 الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وأوضحت الصحة أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة، و4 حالات في الخليل، و5 حالات في جنين، وحالة في طوباس، وحالة في طولكرم، وحالة في نابلس، وحالة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في تقريرها بشأن الحالة الوبائية إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 76، طوباس 17، قلقيلية 17، سلفيت 23، جنين 73، بيت لحم 35، نابلس 84، رام الله والبيرة 111، ضواحي القدس 15، الخليل 64، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 967، مدينة القدس 880.

ولفتت إلى وجود 132 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 275 مريضا، بينهم 47 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا 93.6% ، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: طولكرم 96، طوباس 28، قلقيلية 91، سلفيت 22، جنين 90، بيت لحم 53، نابلس 197، رام الله والبيرة 191، ضواحي القدس 70، الخليل 20، أريحا والأغوار 45، قطاع غزة 3000، مدينة القدس 1400.

6 وفيات و967 إصابة جديدة بكورونا بغزة

توفي 6 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 967 إصابة جديدة بالفيروس في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة بالقطاع، اليوم الإثنين.

وذكرت الصحة، في تقريرها بشأن الحالة الوبائية في القطاع، أنه تم إجراء 3017 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية أظهرت تسجيل 967 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبين التقرير أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 186، في حين إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 103.

ولفتت الصحة في تقريها إلى تعافي 3000 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

ويبلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 242.230، وإجمالي الحالات النشطة 25.338، وإجمالي المتعافين 215.008، وإجمالي الوفيات 1.884.

وبشا، التطعيمات، بلغت إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1.957.960، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 630.099 شخصا.

ومع بوادر أولي بشأن بدء انحسار الموجة الرابعة للجائحة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عودة العمل بإجراء العمليات المجدولة في المستشفيات وفق المعتاد.

وجاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة متابعة أزمة كوفيد- 19 برئاسة وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش، بحسب بيان للوزارة.

وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بوقف العمليات المجدولة في إطار الإجراءات الصحية لمواجهة الموجة الرابعة من الجائحة.

وبحث الاجتماع الأسبوعي جملة من تقارير العمل والمتابعات الميدانية بما يتعلق بعمل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمختبرات، وتطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة.