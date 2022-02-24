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11 وفاة و1772 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

تاريخ النشر: 24/02/2022 - 11:54

11 وفاة و1772 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة
جولات تقييمية للحالة الوبائية بالضفة وغزة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 11 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما سجلت 1772 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5147 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في الضفة وغزة، أن 6 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في بيت لحم، وأخرى في رام الله والبيرة، وحالتان في طولكرم، وحالة في مدينة القدس.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: "طولكرم 42، قلقيلية 22، سلفيت 12، جنين 43، نابلس 57، بيت لحم 22، رام الله والبيرة 74، ضواحي القدس 8، الخليل 35، طوباس 5، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 659، مدينة القدس 790".

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "طولكرم 61، قلقيلية 30، سلفيت 13، جنين 71، نابلس 62، بيت لحم 43، رام الله والبيرة 120، ضواحي القدس 16، الخليل 180، طوباس 16، أريحا والأغوار 35، قطاع غزة 3400، مدينة القدس 1100".

وبين تقرير وزارة الصحة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.2% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الصحة في تقريرها إلى وجود 104 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 237، بينهم 36 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#كورونا في غزة
#كورونا في الضفة
#فيروس كورونا
#الحالة الوبائية

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